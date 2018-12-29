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Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 04:46 | Son Güncelleme

Şişli'de otomobil viyadükten düştü: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir otomobilin viyadükten düşmesi sonucu üç kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş Bomonti-Dolmabahçe Tünel girişindeki polis kontrol noktasından kaçtığı iddia edilen Emre Ç. yönetimindeki 34 UD 0922 plakalı otomobil, tünel çıkışında demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerleri parçalayarak viyadükten düşen araçta bulunan sürücü Emre Ç. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan yol ise söz konusu otomobilin kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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