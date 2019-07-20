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Şişli'de otomobilin çarptığı kaldırımdaki kadını hayatta tutabilme seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 15:57 | Son Güncelleme

Şişli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Şişli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Savrulan otomobil daha sonra başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Kaza Şişli Hakkı Yeten Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Hakkı Yeten Caddesi'nden Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 AJ 1120 plakalı otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADINA ÇARPTIKTAN SONRA SAVRULDU

Kaldırımında yürüyen kadına çarpan otomobil, savrularak seyir halindeki Oktay Yokuş'un kullandığı otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobilin çarptığı kadın ağır yaralanırken kazaya neden otomobili kullanan sürücü ise araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALEYİ BEŞİKTAŞ TESİSLERİNDE GÖREVLİ DOKTOR YAPTI

Kazanın ardından yaralılara ilk müdahaleyi Beşiktaş Hakkı Yeten Tesislerinde görevli doktor yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipler ağır şekilde yaralanan kadına dakikalarca kalp masajı yaptı. Yaralı kadın ve otomobili kullanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin çarptığı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alan yaralı sürücünün annesi panikle olay yerine oğlunun sağlık durumunu öğrenmeye çalıştı. Ambulansa binerek oğlunun durumunu öğrenen kadını, kızı sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Oktay Yokuş, "Yukarıdan gelen araç yüksek hızla gelirken aracın hakimiyetini kaybedince kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Otomobilin çarptığı kadın daha sonra çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Sürücü de yaralandı sonra geldi otomobil bana vurdu" dedi.

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