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ŞİŞLİ'DE OTOMOBİLLE MİNİBÜSÜN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 13:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA Şişli'de bir otomobille bir partiye ait seçim minibüsü çarpıştı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA
Şişli'de bir otomobille bir partiye ait seçim minibüsü çarpıştı. Çarpıştıktan sonra yoluna devam eden otomobil daha sonra park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta saat 10.45'te meydana gelen kazada Yağmur Zaimoğlu'nun kullandığı 34 BLU 160 plakalı otomobille ara sokaktaki Murat Kevşin'in kullandığı bir partiye ait seçim minibüse çarpıştı. Çarpışmanın ardından yoluna devam eden Zaimoğlu'nun kullandığı otomobil park halindeki başka bir araca çarparak, durabildi. Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

KAZA KAMERADA
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobille seçim minibüsünün çarpışma anı yer alıyor. Kazaya karışan seçim minibüsünü kullanan sürücü Murat Kevşin "Ben Hasat sokakta rampa yukarı çıkıyordum. İskenderoğlu sokaktan çıkan aracın da sağını solunu kontrol edip geçmesi gerekiyordu. Sürücü beni görünce heyecanlandı galiba fren yerine gaza basınca aşırı hızlı geldi, duramadı. Önce bana vurdu daha sonra park halindeki araca vurdu" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi
-Kazaya karışan Murat Kevşin ile röp.
-Genel ve detaylar

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