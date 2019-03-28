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Şişli'de otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 14:42 | Son Güncelleme

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-ŞİŞLİ'de bir otomobille bir partiye ait seçim minibüsü çarpıştı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA-ŞİŞLİ'de bir otomobille bir partiye ait seçim minibüsü çarpıştı. Çarpıştıktan sonra yoluna devam eden otomobil daha sonra park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şişli Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta saat 10.45'te meydana gelen kazada Yağmur Zaimoğlu'nun kullandığı 34 BLU 160 plakalı otomobille ara sokaktaki Murat Kevşin'in kullandığı bir partiye ait seçim minibüse çarpıştı. Çarpışmanın ardından yoluna devam eden Zaimoğlu'nun kullandığı otomobil park halindeki başka bir araca çarparak, durabildi. Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. KAZA KAMERADA Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobille seçim minibüsünün çarpışma anı yer alıyor. Kazaya karışan seçim minibüsünü kullanan sürücü Murat Kevşin "Ben Hasat sokakta rampa yukarı çıkıyordum. İskenderoğlu sokaktan çıkan aracın da sağını solunu kontrol edip geçmesi gerekiyordu. Sürücü beni görünce heyecanlandı galiba fren yerine gaza basınca aşırı hızlı geldi, duramadı. Önce bana vurdu daha sonra park halindeki araca vurdu" dedi.

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