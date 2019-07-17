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Şişli'de panelvana arkadan çarpan motosikletli kurye ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:52 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de, seyir halindeki motosikletli kurye, önündeki panelvana çarptı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de, seyir halindeki motosikletli kurye, önündeki panelvana çarptı. Kaskı olmayan kurye motosikletle birlikte yere düşerken kafasını asfalta çarparak ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Halil Rıfat Paşa Mahallesi mevkiinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, bir restoranda çalışan motosikletli kurye, orta şeritten Kasımpaşa yönüne giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle yolun sağına manevra yaptı. Kurye, bu sırada, otobüs durağından yolcu aldıktan sonra yola çıkan bir panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsüyle birlikte devrildi. Kaskı bulunmayan kurye, kafasını asfalta vurarak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, başka kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, bir ayağı motosikletin altında kalan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Vatandaşların da yardımıyla motosiklet kaldırıldıktan sonra kurye, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmi henüz öğrenilemeyen kuryenin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

İsmini vermek istemeyen panelvan sürücüsü, bir akrabasını duraktan aldıktan sonra yola çıktığını ifade ederek "Ben buradan sol sinyalimi verdim, gidiyordum. Geldi, arkadan çarptı" dedi.

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