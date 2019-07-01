Şişli’de parkta yürüyen öğrenciye dehşeti yaşatan gaspçı yakalandı

Şişli’de parkta yürüyen üniversite öğrencisinin önünü keserek darp ettikten sonra gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı.

Şişli Elmadağ Parkı’nda meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi genç parkta yürüdüğü esnada önünü bir şahıs kesti. Öğrenciden cep telefonunu isteyen şahıs, vermemesi üzerine darp etmeye başladı. Genç, aldığı yumruk darbeleriyle yere yığılırken, şahıs da gencin cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar gencin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri öğrenciyi ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

24 saat geçmeden yakalandı

Olayın ardından çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın eşkalini belirleyen polis, fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan takipler sonucunda zanlı İ.D. (20), Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından öğrenciyi gasp ettiği parka yakın bir noktada kıskıvrak yakalandı. Şubeye götürülerek ifadesi alınan ve sorgulanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

