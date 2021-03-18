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Şişli’de polis minibüsü korkuluklara daldı

18.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de polis minibüsü, hastaneye dönüş yapmak için aniden manevra yapan otomobile çarptı.

Şişli’de polis minibüsü, hastaneye dönüş yapmak için aniden manevra yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan minibüs, demir korkuluklara girdi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa’dan Çağlayan istikametine otomobille seyreden Remzi Güler aniden sola geçerek hastaneye dönmek istedi. O esnada arkadan gelen polis minibüsü, sola yanaşan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjü aşan polis minibüsü, demir korkuluklara girdi. Korkulukların parçalandığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iki araç da kullanılamaz hale geldi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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