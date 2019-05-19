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ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KADIKÖY'DE YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 06:54 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde denetim yapan polis ekiplerinin "dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Şişli'de bir alışveriş merkezi önünde denetim yapan polis ekiplerinin "dur ihtarına uymayan sürücü kaçtı. Sürücü polisin uzun takibi sonucu Kadıköy'de yakalandı.

Olay,19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir alışveriş merkezinin önünde denetim yapan polis ekipleri 34 FK 0616 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca yaşandı.

"HAKKIMDA ARAMA KARARI VAR. O NEDENLE KAÇTIM"

Yaklaşık bir saat süren kovalamaca sonucunda sürücü, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri tarafından Kadıköy Göztepe'de bir benzin istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü S.U. polis ekiplerine verdiği ifadede, "Önceden korsan taksicilik yapmam nedeniyle hakkımda arama kararı var" dediği öğrenildi.

OTOMOBİL ÇEKİCİ YARDIMIYLA OTOPARKA ÇEKİLDİ

Otomobil polis tarafından didik didik aranırken Sürücü S.U. polis aracına bindirilerek Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Çekici yardımıyla Şişli'de bir polis otoparkına çekilen otomobilde olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı arama yapılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerin D-100 de şüpheli aracı kovalaması

-Polis telsizinden ekiplerin konuşması

-Şüpheli aracın polis ekipleri tarafından aranması

-Otomobilden detaylar

-Sürücü S.U polis aracına bindirilmesi

-Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması

-Polis ekiplerinden detay

-Genel ve detaylar

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