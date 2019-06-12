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Şişli'de silahlı gasp

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

Motosikletli iki kişi, bir aracın önünü kesip silah tehdidiyle 350 bin lira gasbetti

İSTANBUL (AA) - Şişli'de motosikletli iki kişi, önünü kestikleri aracın içindekileri silahla tehdit edip 350 bin lirayı gasbederek kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'taki bir banka şubesinden gayrimenkul alımı için para çeken iki kişi, çektikleri parayı çantaya koyarak otomobile bindi.

Bu kişileri takip eden motosikletli iki şüpheli, Sultan Sokak'ta otomobilin önünü keserek araçtakilere silah doğrulttu. Havaya ateş açıp araçtakileri tehdit eden gaspçılar, içinde yaklaşık 350 bin lira bulunan çantayı alıp kaçtı.

Zanlılar motosikletle olay yerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik şeridi çekerek araçta incelemelerde bulunan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerine el koydu.

Görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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