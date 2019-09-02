HABER

Şişli’de silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 20:10 | Son Güncelleme

Şişli’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.

Şişli’de bir şahıs, tartıştığı kişiyi sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Şişli Paşa Mahallesi Ortanca Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir pastanenin önündeki iki şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile şahıslardan biri, diğerini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan ve yerde silahla yaralanan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis tarafından gözaltına alınan silahlı şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerine intikal eden olay yeri inceleme ekipleri de yerdeki boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
Kazada ağır yaralanan Ömer, 20 gün sonra öldüKazada ağır yaralanan Ömer, 20 gün sonra öldü
Şişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutulduŞişli'de oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.