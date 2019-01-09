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ŞİŞLİ'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı.  Olay Kuştepe Mahallesi, Şehit Özer Ayrancı Sokak'ta bulunan parkta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı.
Olay Kuştepe Mahallesi, Şehit Özer Ayrancı Sokak'ta bulunan parkta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi bacağından silahla vuruldu. Olayı gerçekleştirenler ise kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Ambulansın görüntüsü
-Ambulansın olay yerinden ayrılması
-Polis ekiplerinin delil araştırması yapması
-Genel ve detaylar

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