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Şişli'de silahlı kavga: 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı.  Olay Kuştepe Mahallesi, Şehit Özer Ayrancı Sokak'ta bulunan parkta saat 12.30 sıralarında meydana geldi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı.
Olay Kuştepe Mahallesi, Şehit Özer Ayrancı Sokak'ta bulunan parkta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi bacağından silahla vuruldu. Olayı gerçekleştirenler ise kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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