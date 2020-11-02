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Şişli’de silahlı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 23:35 | Son Güncelleme

Şişli’de bir şahıs, sokakta tartıştığı arkadaşını tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra silahla bacağından yaralandı.

Şişli’de bir şahıs, sokakta tartıştığı arkadaşını tekme ve yumruklarla darp ettikten sonra silahla bacağından yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde arkadaşıyla sohbet eden Kaan Mutlu Manilacı’nın (25) yanına bir süre sonra bir arkadaşı geldi. Otomobilden inen şahıs, Manilacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile tekme ve yumruklar havada uçuşurken, şahıs darp ettiği Manilacı’yı tabanca ile bacağından vurdu. Şahıs otomobile binerek kaçarken, Manilacı ise kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde bir süre inceleme yaptı. Kavga ve saldırı anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini belirledikleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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