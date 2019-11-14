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Şişli’de silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 23:36 | Son Güncelleme

Şişli’de otomobille gelen kişi ya da kişiler sokakta yürüyen iki kişiyi silahla kurşun yağmuruna tuttu.

Şişli’de otomobille gelen kişi ya da kişiler sokakta yürüyen iki kişiyi silahla kurşun yağmuruna tuttu. Daha sonra otomobil olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Vücudunun belirli yerlerinden yara alan iki şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay, akşam saat 22.45 sıralarında Şişli İlçesi Esentepe Mahallesi Atom Sokak üzerinde bulunan taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre taksi durağı önüne gelen plakası öğrenilemeyen otomobil ve içerisinde bulunan şahıs ya da şahıslar, sokaktaki Nuri Ö. ve kimliği belli olmayan 1 kişiye toplam 11 el silahla kurşun yağdırdı.
İki kişiyi silahla yaralayan zanlı ya da zanlılar olay yerinden otomobil ile hızlıca kaçtı. Daha sonra silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine hızlıca gelerek yaralı vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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