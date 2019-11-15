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Şişli’de silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:33 | Son Güncelleme

Şişli’de gece saatlerinde otomobille gelen kişi ya da kişiler sokakta yürüyen iki kişiyi silahla kurşun yağmuruna tuttu.

Şişli’de gece saatlerinde otomobille gelen kişi ya da kişiler sokakta yürüyen iki kişiyi silahla kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıda ağır yaralanan şahıslardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay, akşam saat 22.45 sıralarında Şişli ilçesi Esentepe Mahallesi Atom Sokak üzerinde bulunan taksi durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, taksi durağının önüne gelen plakası öğrenilemeyen otomobil ve içerisinde bulunan şahıs ya da şahıslar, sokaktaki Nuri Ö. ve Mesut M.’ye kurşun yağdırdı. İki kişiyi silahla yaralayan zanlı ya da zanlılar olay yerinden otomobil ile hızlıca kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarı alan polis ve sağlık ekipleri, olay yerine hızlıca gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yapıp hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu Mesut M.’nin hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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