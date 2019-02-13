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ŞİŞLİ'DE, SİLAHLI SALDIRIDA BİRİ KADIN İKİ KİŞİ YARALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 22:28 | Son Güncelleme

Şişli'de, bir site önünde yaşanan silahlı saldırıda, site görevlisi ile bir kadın yaralandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Şişli'de, bir site önünde yaşanan silahlı saldırıda, site görevlisi ile bir kadın yaralandı.
Olay, Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokağı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede bina görevlisi olarak çalışan İbrahim S. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İbrahim S., vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır şekilde yaralanırken, kadın ise sağ ayağından yaralandı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü
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-Olay yerinden genel ve yakın detaylar
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü
-Apartmandan detay görüntü
-Caddeden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

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