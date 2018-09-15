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Şişli’de silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 18:42 | Son Güncelleme

Silahlı ve maskeli 4 kişinin, bir döviz ve altın bürosunda gerçekleştirdikleri silahlı soygunda, yaklaşık 300 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Şişli’de silahlı ve maskeli 4 kişinin, bir döviz ve altın bürosunda gerçekleştirdikleri silahlı soygunda, yaklaşık 300 bin liralık dolar ve ziynet eşyası çaldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi’nde bulunan bir döviz ve altın bürosu, silahlı ve maskeli 4 kişi tarafından soyuldu.

Bir soyguncunun otomobilde beklediği, diğer soyguncuların ise maskeli ve silahlı bir şekilde döviz ve altın satan bir büroya girdikleri ve silahla ateş ettikleri iddia edildi.

Döviz bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde dolar ve ziynet eşyası çalan soyguncuların, bir kez daha ateş ederek geldikleri otomobille ters istikamete giderek kaçtığı öğrenildi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik çemberi çekerek incelemelerde bulunan ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

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ek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendiek fotoğraflar // Şişli'deki soyguncuların kaçış anı cep telefonlarıyla görüntülendi
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döviz silahlı soygun Şişli

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