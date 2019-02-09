Şişli'de silahlı soygun

İSTANBUL (AA) - Şişli'de maskeli 2 kişi, iş yerinden silahlı soygun gerçekleştirdi.

Meşrutiyet Caddesi'ndeki bir iş yerine yüzlerinde maskeyle gelen silahlı 2 zanlı, çalışanları silahla tehdit ederek bir miktar para ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı.

İhbar üzerine sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

