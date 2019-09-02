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Şişli'de silahlı yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

Şişli'de silahlı yaralama

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir vatandaş evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Feriköy Mahallesi Ortanca Sokağı'nda S.E. isimli zanlı, evinden çıkan E.I.'ya tabancayla ateş etti. E.I. kanlar içinde yerde kalırken saldırgan S.E. polise teslim oldu.

Karnına ve bacaklarına isabet eden mermiler nedeniyle ağır yaralanan E.I. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırgan gözaltına alındı.

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1 yaralı Feriköy silahlı yaralama Şişli

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