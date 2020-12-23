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  4. Şişli’de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

Şişli’de sokak içerisinde kurşun yağdı, ortalık savaş alanına döndü

23.12.2020 03:35 | Son Güncelleme:
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Şişli’de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun yağdıran kişi veya kişiler camı çerçeveyi indirerek kayıplara karıştı.

Şişli’de gece saatlerinde otomobil ile sokak içerisinde araçtan çevreye kurşun yağdıran kişi veya kişiler camı çerçeveyi indirerek kayıplara karıştı. Yaralı veya can kaybının yaşanmadığı olayda sokakta bulunan çok sayıda otomobil zarar görürken bir dairenin camına kurşun isabet etti.
Olay, saat 01:00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi Gediz Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen ticari bir araçta bulunan kişi veya kişilerce sokak içerisinde çevreye defalarca ateş açıldı. Silah seslerini duyduktan sonra korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Kurşun yağdıran ticari araç saldırı sonrası kısa sürede kayıplara karışırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin yapmış olduğu inceleme sonrası sokakta bulunan 5 otomobilin ve bir apartmanın 1’nci katındaki daireye kurşun isabet ettiği tespit edildi.
Kişiye yönelik silahlı saldırı iddiası
Polis ekipleri mahallede bulunan güvenlik kameralarını kontrol ederken sokakta ikamet eden vatandaşların ifadesine başvurdu. Mahalle sakinlerinden kimileri bir araç içerisinden sokakta bulunan bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği fakat saldırıda kovalanan şahsın yara almadan olay yerinden kaçtığını iddia etti.
Polis ekipleri silahla çevreye kurşun yağdıran şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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