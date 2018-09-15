Şişli'de soyguncular işte böyle geldi

Erhan TEKTEN İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ'deki döviz bürosu soygununa, soyguncuların geliş anı, döviz bürosunun güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 400 bin lira değerinde döviz alan soyguncuların içiri girip çıkması 1 dakika sürdü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soygunculardan birinini havaya ateş etmesi görülüyor. İki soyguncu dışarıda beklerken diğer ikisi de içerde soygunu gerçekleştiriyor. Soyguncular bir dakika sonra geldikleri aaca binip hızla olay yerinde uzaklaşıyor.

(FOTOĞAFLI)



