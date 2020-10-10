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Şişli’de su sayaçlarını çalan zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 14:22 | Son Güncelleme

Şişli’de 20 su sayacının çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli’de 20 su sayacının çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli tutuklanırken sayaçları satın aldığı belirlenen hurdacı ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen ve toplamda 20 su sayacı hırsızlığıyla ilgili başlattığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli U. Ç., yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda kurbağacık, tornavida, pense, el feneri ve su borusu kesmekte kullanılan bir alet ele geçirildi. "Otodan hırsızlık", "otomobil hırsızlığı", "güveni kötüye kullanma", "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından da firari olduğu u belirlenen şüphelinin ifadesi sonrasında su sayaçlarını satın alan hurdacı M. P. de gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 10 su sayacı ele geçirildi.
Hakkında "Suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem yapılan iş yeri sahibi M.P. serbest bırakılırken, zanlı U. Ç. ise "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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