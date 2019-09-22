Makyajları, ilginç şapkaları, renkli kıyafetleri ve süslü bisikletleri ile onlarca kadın önce müzikler eşliğinde danslar etti. Çevredeki vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinliği izleyen birçok vatandaş 'süslü' kadınlarla birlikte müzikler eşliğinde dans etti. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, eşi Hülya Keskin ile birlikte katıldı.

Bu yıl etkinliğini 7'incisinin düzenlendiğini belirten Gülay Çamursoy, “Dünya Otomobilsizler Günü'nde biz de süslü kadınlar bisiklet turu düzenliyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Bisikletlerimizi süslüyoruz, kendimizi süslüyoruz. Kadınların bisiklet sürmesi güzel bir etkinlik. 7 yıllık bir etkinlik. Ben bu etkinliğe 5'inci kez katılıyorum. Şu anda birçok ülkede bu etkinlik düzenleniyor. Amacımız farkındalık yaratmak. Herkes mutlu, kadınlar mutlu. Etkinlik çok güzel geçiyor" dedi.

"AMACIMIZ DAHA ÇOK KADININ BİSİKLET KULLANMASINI SAĞLAMAK"

Etkinliğe geçen sene de katıldığını belirten Ebru Bağlaç, “Kadınların bir arada olduğu çok güzel bir etkinlik. Gerçekten böyle etkinlikleri çok seviyorum. Bisiklete de normalde de biniyorum. Bunu diğer kadınlara da empoze etmek için böyle şeylere katılmak çok güzel bence çok mutluyum. Buradaki amaç bisiklet kullanımını artırmak. Daha çok kadının bisiklet kullanmasını sağlamak" diye konuştu.

"BİZ DE DESTEK VERMEK İÇİN BURADAYIZ"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in eşi Hülya Keskin ise, “Kadınların etkinliğini demokrasi şölenine çevirmek üzere hazırlanmıştır. Süslü kadınlar olarak arkadaşlar örgütlendiler biz de onlara destek veriyoruz. Bu nedenle katıldım" şeklinde konuştu.