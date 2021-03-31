HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şişli’de tabela çalan hırsız kamerada

Şişli’de tabela çalan hırsız kamerada

31.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli’de bir iş yerinin tabelasını çalan zanlı önce kameralara ardından da polise yakalandı.Edinilen bilgilere göre olay, Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 18 Mart’ta yaşandı.

Şişli’de bir iş yerinin tabelasını çalan zanlı önce kameralara ardından da polise yakalandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Fulya Mahallesi Aytekin Kotil Caddesi üzerinde 18 Mart’ta yaşandı. Sabah saatlerinde çekçek diye tabir edilen kağıt topladığı el arabasıyla iş yerinin önüne gelen zanlı, bir süre etrafı inceledi. Zanlı daha sonra iş yerinin tabelasını çalarak el arabasına yükledi ve olay yerinden kaçtı.
İş yeri sahibinin üzerine inceleme başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını izleyen zanlının eşkalini belirledi. Zanlı S.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Villada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktıVillada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Son Dakika: Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist Mardin'de yakalandı

2016'daki Adana Valiliği saldırısında flaş gelişme!

Bilim Kurulu üyesi Akın: Aşı günü belki oruç tutulmayabilir

Korona aşısı olacaklara kritik 'oruç' uyarısı

İŞKUR iş ilanları yayınlandı | Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Kadın, erkek KPSS şartsız 72 bin personel alınacak

Hangi belediyeler işçi arıyor? İşte memur alımı yapan belediyeler  

İşte memur alımı yapan belediyeler  

Villada dehşet anlar! Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

Villada dehşet! Dakikalarca balkondan sarktı

Kısıtlamalarla ilgili flaş açıklama: Tedbir tam zamanında geldi, taziyeler de yasaklanmalı

'Tam zamanında' diyerek açıkladı: Yasaklanmalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.