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Şişli’de taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 01:57 | Son Güncelleme

Şişli’de taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA)- Şişli’de motosikletle ile ticari otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Mahallesi Harbiye ışıklarında, Nişantaşı istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 TCK 85 plakalı ticari taksi ile yolun karşısına geçmeye çalışan Mesut G.’nin kullandığı 41 V 0735 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet refüjdeki direğe çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü Mesut G. ve arkasındaki yolcu yaralandı. Taksi sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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