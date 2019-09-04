Şişli'de tehlikeli yolculuk

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ'de panelvan minibüs sürücüsünün hiçbir güvenlik önlemi almadan yolda kalan bir motosikleti çekmesi trafikte tehlikeye davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsünün, kaskı olmasına rağmen takmaması ve seyir halindeyken başı ile omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonuyla sürekli konuşması kameralara yansıdı.

CEP TELEFONUNU KULAĞI İLE OMUZU ARASINA SIKIŞTIRIP YOLCULUK YAPTI

Tehlikeli yolculuk, Dolmabahçe Tünel çıkışı Beyoğlu istikametinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Panelvan minibüs sürücüsü, yolda kalan sürücünün motosikletini iple aracına bağlayarak çekti. Hiçbir önlem almadan yollarına devam eden sürücüler hem kendilerinin hem de trafiktekilerin canlarını hiçe saydı. Motosiklet sürücüsü seyir halindeyken yanında bulunmasına rağmen kask takmayıp, başıyla omuzu arasına sıkıştırdığı cep telefonu ile sürekli konuştu. Motosiklet sürücüsünün, bir ara motosikletin kontrolünü kaybettiği de kameralara yansıdı. Tehlikeli bir şekilde yollarına devam eden sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu.

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