Şişli'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de otobüsün altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ergenekon Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsü, Kağıthane-Topkapı hattında çalışan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın ardından otobüsün altına girdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüs altında kalan sürücü, çevredekiler tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada ayağı kırılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
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