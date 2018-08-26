ŞİŞLİ'DE TRAFİK KAZASI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli'de özel bir şirkete ait ambulans, hafif ticari araç çarptı. Kazada ambulansta görevli bir sağlık memuru ile hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza Darülaceze Caddesi üzerinde saat 19:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Darülaceze Caddesi'nden Aslangazi Caddesi'ne dönen 01 BJC 75 hafif ticari araca, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi istikametinden gelen 34 BF 2570 plakalı özel bir firmaya ait ambulans çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile ambulansta görevli bir sağlık memuru yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hafif ticari aracın sürücüsü araçtan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Kaza yerine toplanan vatandaşlar

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

