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Şişli'de trafik kazası 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 20:39 | Son Güncelleme

 ŞİŞLİ'de özel bir şirkete ait ambulans, hafif ticari araç çarptı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul, (DHA) - ŞİŞLİ'de özel bir şirkete ait ambulans, hafif ticari araç çarptı. Kazada ambulansta görevli bir sağlık memuru ile hafif ticari aracın sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza Darülaceze Caddesi üzerinde saat 19:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Darülaceze Caddesi'nden Aslangazi Caddesi'ne dönen 01 BJC 75 hafif ticari araca, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi istikametinden gelen 34 BF 2570 plakalı özel bir firmaya ait ambulans çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile ambulansta görevli bir sağlık memuru yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, hafif ticari aracın sürücüsü araçtan sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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