Şişli'de trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Dolmabahçe tünelinde motosikletin, yol bakım çalışması yapan belediye işçilerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bomonti-Dolmabahçe tünelinde, Dolmabahçe istikametine giden 34 BU 0637 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, tünelde yol bakım çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü kamyonetine, ardından burada çalışan işçilere çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve bir belediye işçisi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, motosikletin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

