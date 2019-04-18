ŞİŞLİ'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI 

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralananlardan Soner Yıldız'ın eşi ve ailesi kazayı duyar duymaz olay yerine geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 23:30 sıralarında Piyalepaşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli Soner Yıldız ve Serdar Tokaş iş çıkışında, Tokaş'ın kullandığı 34 JP 8831 plakalı motosikletle Mecidiyeköy istikametine doğru hareket etti.

YAVAŞLAYAN TAKSİYE ARKADAN ÇARPTI

Tokaş, önünde yavaşlayan Mehmet Kaya'nın kullandığı 34 TAF 01 plakalı taksiyi farketmedi. Taksiye arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Hafif yaralanan Soner Yıldız ve Serdar Tokaş'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

KAZAYI DUYAN YAKINLARI OLAY YERİNE KOŞTU

Kazayı duyan Soner Yıldız'ın eşi ve ailesi hemen olay yerine geldi. Hafif yaralı olarak ambulansa alınan Yıldız'ın eşi ambulansa binerek eşini teselli etti. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Kazada yaralananların ambulanstaki görüntüsü

-Yerde yatan yaralı

-sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

-Taksinin lastiğinin değiştirilmesi

-Soner Yıldız'ın eşi ve ailesinin olay yerine gelmesi

-Yıldız'ın eşinin ambulansa binmesi

-Genel ve detay görüntüler

