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Şişli’de üniversite öğrencisini gasp eden şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 12:51 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli’de, parkta yürüyen üniversite öğrencisini darp edip cep telefonunu gasp eden Afganistan uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Şişli’de, parkta yürüyen üniversite öğrencisini darp edip cep telefonunu gasp eden Afganistan uyruklu şüpheli yakalandı. Zanlının, İran uyruklu bir kadının cep telefonunu kapkaç yapıp kaçarken yakalandığı ortaya çıktı. Kapkaççının, İranlı kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçarken görüntüleri ortaya çıktı.
İddiaya göre, 29 Haziran Cumartesi günü Şişli Elmadağ Parkı’ndan Taksim’e yürüyen bir üniversite öğrencisinin önünü kesen bir kişi, öğrenciden telefonunu istemiş, ret cevabı alınca da saldırıya geçmişti.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen kaçan zanlı kısa sürede yakalanarak kimlik sorgusu yapıldı. Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin, İsmet D. olduğu ve geçtiğimiz Cumartesi günü parkta yürüyen üniversite öğrencisini darp edip cep telefonunu gasp eden kişi olduğu öğrenildi. Afgan uyruklu zanlının, İran uyruklu Pervahani B. adlı kadının cep telefonunu kapkaç yapıp kaçarken yakalandığı ortaya çıktı.
Öte yandan kapkaççının, sokak üzerinde oturan İran uyruklu Pervahani B. adlı İranlı kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçarken görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüpheli İsmet D., sokak üzerinde ilerlediği sırada yoldaki kadının cep telefonunu alıp hızla uzaklaştığı görülüyor.
Diğer yandan Afganistan uyruklu gaspçının, 2 yıl önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye geldiği belirlendi.
İsmet D., emniyetteki işlemlerinin ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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