Şişli'de üniversiteli genç kıza çarpan sürücünün yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi İrem Uzer'e çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada mağdur İrem Uzer, annesi ve babası ile tarafların avukatı hazır bulundu. Sanık Sinan Hacıgüvelioğlu ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz verilen ve geçirdiği kazanın sonucunda konuşmakta güçlük çektiği tutanağa geçirilen İrem Uzer, olaya ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

"Karşıdan karşıya geçtiğimizi de hatırlamıyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Tedavim devam ediyor. Şu anda okula gidemiyorum. Hala sağ tarafım ağrıyor. Ellerim, ayaklarım ve yüzüm uyuşuk. Dizimde halen yara var. Yazı yazamıyorum, görme kaybım da var. Şu anda evde bakılıyorum. Merdiven bile inip çıkamıyorum.'' dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Cansu Akfırat da olay günü okuldan çıktıklarını belirterek, ''Arkadaşlarımla birlikte Büyükdere Caddesi boyunca yürüyorduk. Bankanın önüne geldiğimizde karşıya geçmemiz gerekiyordu. Yayalara yeşil ışık yandığını çaprazımda gördüm. Trafik lambalarına çok yakındık lambalar bizim çaprazımızda kalıyordu. Arabalar durmaya başlamıştı çünkü yayalara yeşil ışık yanmıştı, biz geçmeye başladık. Sol şeride bir adım kala beyaz bir yansıma gördüm. Seda beni kolumdan refleks ile çekti, ben de Gizem'i çektim. Sonra bir gürültü duydum arkamıza dönüp baktığımızda İrem'in olmadığını gördük. Arabanın altına baktık arabanın altında değildi. Çarpmanın etkisiyle fırlamış arabanın arka çaprazına düşmüştü." diye konuştu.