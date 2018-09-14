ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İstanbul DHA

Şişli Kuştepe'de önceden belirlenen iki adrese baskın düzenlendi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona özel harekat ekipleri de destek verdi. Polis koçbaşıyla kırdığı kapılarını kırdığı evlerde arama yapıyor.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekipleri

-Kapıların koçbaşıyla kırılması

-Polisin evlere girmesi

