Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüpheli T.O.'yu 1 Eylül'de Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli T.O.'nun üzerinde ve evinde arama yapan polis ekipleri 650 gram skunk, 10,3 gram kokain ile 500 lira ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.O. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri operasyonda ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri sergileyerek görüntüledi.

