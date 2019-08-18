HABER

Şişli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 17:57 | Son Güncelleme

Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Kaçmaya çalışan iki şüpheliden biri, polis ekipleri tarafından kalçasından vurularak gözaltına alınırken, yaşanan arbedede bir polis memuru da bıçakla bacağından yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Şişli bölgesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapmak isteyen şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Uyuşturucu maddeyi motosiklet ile taşıdıkları öğrenilen şüphelilerin uyuşturucu sevkıyatı sırasında öncü olarak bir otomobille de yol üzerinde polis kontrolü olup olmadığını araştırdıkları belirlendi.

Gülbahar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde çalışma yapan iki polis memuru, 11 Ağustos günü bir motosiklet ve otomobilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik kontrol yapmak istedi. Polis memurlarının kimliklerini göstermesi üzerine otomobildekiler olay yerinden kaçarken motosiklette bulunan iki şüpheli, aniden hareket ederek önce polis memuruna çarptı ardından motosikletten düştü.

Daha sonra yaya olarak kaçmaya başlayan şüphelilerden birinin silah çekmesi üzerine polis memuru, şüpheliyi kalçasından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede ise bir polis memuru, şüphelinin savurduğu bıçakla bacağından yaralandı.

Yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğu bildirilirken, polisten kaçmaya çalışan ve isimlerinin Mehmet Ç. ve Hasan Ö. olduğu belirlenen iki şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay yerinden kaçan otomobil de 3 sokak ötede kilitli ve terk edilmiş halde bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri, Mehmet Ç. ve Hasan Ö. dışında 9 kişiyi daha gözaltına aldı.

Kaçan şüphelilerin üzerinde bulunan çantada ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda toplam 2 kilo 840 gram uyuşturucu madde, saksılara ekilmiş kök halinde hint keneviri, 30 gram metamfetamin, biri kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş bin 740 lira para ele geçirildi.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildiSarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı bina tahliye edildi
Ankara'yı sağanak vurduAnkara'yı sağanak vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilçe emniyet müdürlüğü operasyon Şişli uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Ayrılıklar peş peşe geldi! Veda etti

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

Hastane önünde çatışma! Çok sayıda polis sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Eminönü alt geçitteki dükkanlar su altında kaldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na yanıt!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt!

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

İstanbul'da korku dolu anlar! Patlama sesi duydular, bina sallandı

Ankara'yı sağanak vurdu

Ankara'yı sağanak vurdu

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Korkunç olay! 14 aylık bebek pencereden düştü

Şanlıurfa'da baraj gölünde facia! Çok acı olay

Baraj gölünde facia! Çok acı olay

İstanbul'da feci kaza! Belediye otobüsü, kamyona çarptı

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.