Şişli'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı, yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Şişli bölgesinde yüklü miktarda uyuşturucu madde satışı yapmak isteyen şüphelilerin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlattı.

Uyuşturucu maddeyi motosiklet ile taşıdıkları öğrenilen şüphelilerin uyuşturucu sevkıyatı sırasında öncü olarak bir otomobille de yol üzerinde polis kontrolü olup olmadığını araştırdıkları belirlendi.

Gülbahar Mahallesi Yağmur Sokak üzerinde çalışma yapan iki polis memuru, 11 Ağustos günü bir motosiklet ve otomobilde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik kontrol yapmak istedi. Polis memurlarının kimliklerini göstermesi üzerine otomobildekiler olay yerinden kaçarken motosiklette bulunan iki şüpheli, aniden hareket ederek önce polis memuruna çarptı ardından motosikletten düştü.

Daha sonra yaya olarak kaçmaya başlayan şüphelilerden birinin silah çekmesi üzerine polis memuru, şüpheliyi kalçasından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer şüphelinin yakalanması sırasında yaşanan arbedede ise bir polis memuru, şüphelinin savurduğu bıçakla bacağından yaralandı.