ŞİŞLİ'DE VATANDAŞLARDAN MARTI KURTARMA OPERASYONU

Haber:Zeki GÜNAL-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Şişli'de olta kancasına takılan iki martı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Fulya'da çalıştıkları prodüksiyon şirketinin camından dışarıya bakarken iki martının çırpındığını görenler yardıma koştu. Yardım için bahçeye inen çalışanlar martıların yanına geldiklerinde iki martının gagalarından olta kancasına takıldıkları ve misinaya sarıldıklarını gördü. Şirket çalışanları pense yardımıyla martıları kancadan kurtarıp yeniden doğaya saldı.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Gagalarından kancaya takılan martıların çırpınması

-Martıları kurtarmaya çalışan vatandaşlar

-Kurtarılan martının doğaya salınması

-Genel ve detay görüntüler

