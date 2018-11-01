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Şişli'de vatandaşların martı kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 12:49 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de olta kancasına takılan iki martı vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Şişli'de vatandaşların martı kurtarma operasyonu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de olta kancasına takılan iki martı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Fulya'da çalıştıkları prodüksiyon şirketinin camından dışarıya bakarken iki martının çırpındığını görenler yardıma koştu. Yardım için bahçeye inen çalışanlar martıların yanına geldiklerinde iki martının gagalarından olta kancasına takıldıkları ve misinaya sarıldıklarını gördü. Şirket çalışanları pense yardımıyla martıları kancadan kurtarıp yeniden doğaya saldı.

(FOTOĞRAF)

Şişli'de vatandaşların martı kurtarma operasyonuŞişli'de vatandaşların martı kurtarma operasyonuŞişli'de vatandaşların martı kurtarma operasyonuŞişli'de vatandaşların martı kurtarma operasyonu

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