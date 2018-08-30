Şişli’de yangın

İSTANBUL (AA) - Şişli’de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Tevfik Erdönmez Paşa Sokak’taki Emekli Subay Evleri 5. Blok'ta yangın çıktı. Elektrik panosundan başladığı belirtilen yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Bunun üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Bir evde bulunan köpek ve kedi de itfaiye ekiplerince bina dışına çıkarıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

