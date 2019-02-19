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Şişli'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 02:04 | Son Güncelleme

Binanın 3'üncü katında çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Feriköy Fırın Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, üst katta mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilendiği belirlenen 4 kişinin tedavisi, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Mahsur kalanların kurtarılmasının ardından kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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