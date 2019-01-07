Şişli'de yangın paniği (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA\/\u0130STANBUL, (DHA) \u015e\u0130\u015eL\u0130'deki 6 katl\u0131 bir binan\u0131n 2. kat\u0131ndaki dairede yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131nda mahsur kalan 2 ki\u015fiyi itfaiye ekipleri kurtard\u0131. O anlar cep telefonu kameras\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\n(FOTO\u011eRAF)\nInstagram fenomeninin b\u00fcy\u00fck rezilli\u011fi! Hepimizi b\u00f6yle kand\u0131rm\u0131\u015fElmada\u011f'da kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131 (2)\u0130nek, kamyonetin kasas\u0131ndan yola d\u00fc\u015ft\u00fc
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