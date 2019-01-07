Şişli'de yangın paniği (1)

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA\/\u0130STANBUL, (DHA) \u015e\u0130\u015eL\u0130'deki 6 katl\u0131 bir binan\u0131n 2. kat\u0131ndaki dairede yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131nda mahsur kalan 2 ki\u015fiyi itfaiye ekipleri kurtard\u0131. O anlar cep telefonu kameras\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.PARTNERG\u00f6rd\u00fcklerinize inanamayacaks\u0131n\u0131z! \u0130pi \u00e7ekti\u011fi anda...FET\u00d6'n\u00fcn 'esnaf yap\u0131lanmas\u0131'na operasyon: 8 g\u00f6zalt\u0131Kasadaki paray\u0131 \u00e7alan h\u0131rs\u0131z g\u00fcvenlik kameras\u0131nda
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