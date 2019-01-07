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Şişli'de yangın paniği (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2.

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'deki 6 katlı bir binanın 2. katındaki dairede yangın çıktı. Yangında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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