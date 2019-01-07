ŞİŞLİ'DE YANGIN PANİĞİ 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA Şişli'de 6 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye sepeti ile 2 kişi ise arka taraftan merdiven ile kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın, Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin yaşadığı binadan saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı. İçeride mahsur kalan baba ve oğlu arka tarafta itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek arka odada bulunan iki kişiyi itfaiye sepeti ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yan binada dumandan etkilenen iki kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıktığı dairede ve üst katlarda maddi hasar meydana geldi.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan panik anları cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yanan binada yangının kontrol altına alınması ile iki kişinin itfaiye sepeti ile iki kişinin de yan daireye kurulan merdiven ile kurtarıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Alev alev yanan daireden görüntü

-İtfaiye merdiveni ile iki kişinin tahliye edilmesi

-İki kişinin yan daireden merdiven ile kurtarılması

-Aktüel görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Yanan daire

-Ambulansın içinde oksijen tedavisi görenler

-Çevrede toplananlar

-Genel ve detaylar

