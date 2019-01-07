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- Şişli'de yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de 6 katlı binanın 2.

- Şişli'de yangın paniği

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA) ŞİŞLİ'de 6 katlı binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan iki kişi itfaiye sepeti ile 2 kişi ise arka taraftan merdiven ile kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Yangın, Bozkurt Mahallesi Eşref Efendi Sokakta bulunan 6 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişinin yaşadığı binadan saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda daireyi sardı. İçeride mahsur kalan baba ve oğlu arka tarafta itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek arka odada bulunan iki kişiyi itfaiye sepeti ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yan binada dumandan etkilenen iki kişi ise merdiven yardımıyla kurtarıldı.
Dumandan etkilenenlere ambulansta oksijen tedavisi uygulandı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yangının çıktığı dairede ve üst katlarda maddi hasar meydana geldi.

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA
Yaşanan panik anları cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yanan binada yangının kontrol altına alınması ile iki kişinin itfaiye sepeti ile iki kişinin de yan daireye kurulan merdiven ile kurtarıldığı görülüyor.

(FOTOĞRAF)

(Geniş haber) - Şişli'de yangın paniği(Geniş haber) - Şişli'de yangın paniği(Geniş haber) - Şişli'de yangın paniği

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