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Şişli'de yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 22:04 | Son Güncelleme

  Şişli'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında bulunan dairede yangın çıktı.

DHA- İSTANBUL- Şişli'de yangın paniği

YILMAZ OKUR/İSTANBUL, (DHA)

Şişli'de yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında bulunan dairede yangın çıktı. Dar yollarda park edilen araçlar yüzünden itfaiye ekipleri yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Binadakilerin panikle dışarı çıktığı yangında iki kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 19.45 sıralarında Hürriyet Mahallesi Derebaşı Sokak'ta bulunan ve yabancı uyruklu kişilerin kaldığı 9 katlı bir binanın sekizinci katında meydana geldi. İddiaya göre kombiden kaynaklanan yangın nedeniyle binayı dumanlar kapladı. Dumanı gören bina sakinleri panikle dışarı çıktı. Yanının çıktığı dairede 2 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak yolların dar olması ve park eden araçlar yüzünden itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

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