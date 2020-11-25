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Şişli’de yangın paniği

25.11.2020 12:10 | Son Güncelleme:
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Şişli’de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açtı.

Şişli’de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe yol açtı. Kısa sürede dumanların sardığı binadakiler son anda kendilerini dışarı atarken yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın Şişli Bahçeler sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 2’inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken yükselen dumanlar binayı sardı. Binada oturan vatandaşlar son anda kendilerini dışarı atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında bazı vatandaşların dumandan hafif şekilde etkilendiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin incelmeme başlatıldı.

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