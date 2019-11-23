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Şişli'de yasak yola giren taksicinin motosikletliye çarptığı kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:00 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de yasak yola giren taksi sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye çarptı.

Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ'de yasak yola giren taksi sürücüsü, seyir halindeki motosikletliye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akağalar Caddesi'nden iniş yaparak Elmadağ Caddesine devam etmek isteyen taksi sürücüsü Sami Öztaş, seyir halindeki motosiklet sürücüsü Volkan Kara'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Volkan Kara, yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kara'yı çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AYNI CADDE ÜZERİNDE 3 GÜN ÖNCE GERÇEKLEŞEN KAZADA MOTOSİKLETLİ GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dolapdere Caddesi üzerinde 3 gün önce benzer bir kaza sonucu motosikletli bir arkadaşlarını kaybettiklerini hatırlatan Abdullah Kargın, "Normalde taksi sürücüsünün geçmek istediği yola geçiş yok. Trafik kuralları gereği geçiş yasak. Taksici sağa yola bakmadan trafiği tehlikeye sokarak vatandaşların canını hiçe sayıp geçmeye çalıştı. Burada karşıya geçiş yok. Motosikleti kullanan arkadaş normal yolunda seyir halindeyken taksici ona çarptı. Bir de utanmadan aracına bir şey oldu mu diye bakıyor. Motosikletin üstündeki de bir can. Bundan çok değil iki gün önce az ileride bu caddede bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Yazıktır, günahtır. Ticari araç sürücüleri motosikletlileri hiçe sayıyor. Motora binenlerin kaportası vücududur" dedi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNDEN SAVUNMA

Ters yola yolcusunun ısrarı üzerine girdiğini iddia eden taksi sürücüsü Sami Öztaş, "Normalde sağa dönecektim. Ancak yolcu ısrar etti.' Buradan çıkacağız' deyince ters olduğunu söyledim. Ancak kontrollü bir şekilde ilerlerken birden motosiklet çıktı" diyerek kendini savundu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde taksi sürücüsünün motosikletliye çarpması, çarpmanın şiddetiyle motosikletlinin fırlayarak yola savrulması yer alıyor.

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