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Şişli’de yaşanan patlama kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

Şişli’de bir iş yerinde patlama meydana geldi.

Şişli’de yaşanan patlama kamerada

Şişli’de bir iş yerinde patlama meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan patlama sonrası yapılan incelemede hassas terazi ve kimyasal maddelere rastlandı. İş yerinden alınan örnekler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Kurtbey Sokak’ta bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük paniğe neden olan patlama sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.
İş yerinde yapılan incelemelerde hassas terazi ve bazı kimyasallara rastlayan polis ekipleri, çalışmaları genişletti. Patlamanın yaşandığı iş yerinden alınan örnekler incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.
Olayı gören mahalle sakini "Büyük bir sarsıntı oldu cam çerçeve aşağı indi. Aşağı baktık yangın olduğunu gördük. İki kişi çıktı, biri yaralanmıştı, bırakıp kaçtılar" ifadelerini kullandı.
Patlama anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Şişli’de yaşanan patlama kamerada

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