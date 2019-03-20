HABER

Şişli'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 07:57 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.  Kaza saat 06.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Fabrikalar Durağı mevkiinde meydana geldi.

Şişli'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) ŞİŞLİ'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 06.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Fabrikalar Durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına isteyen bir erkek şahsa Akif Denizci'nin kullandığı 34 LFB 252 plakalı otobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle Deniz yola savruldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin kaybettiğini belirledi. Otobüs şoförü Akif Denizci ise gözaltına alındı.

(FOTOĞRAFLI)

Şişli'de yolun karşısına geçmek isterken canından olduŞişli'de yolun karşısına geçmek isterken canından olduŞişli'de yolun karşısına geçmek isterken canından olduŞişli'de yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu
Pendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölüPendik'te otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Korkunç son! Yakınları sinir krizi geçirdi

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Beşiktaş'ta emekli astsubayın esrarengiz ölümü! Binadan gelen ağır koku polisi harekete geçirdi

Esrarengiz ölüm! Komşuları emekli astsubayı bu halde buldu...

Nevruz Bayramı kutlanıyor

Nevruz Bayramı kutlanıyor

Annesinin aracıyla polislerden kaçarken takla attı: Yaralılar var!

Başkent'te feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.