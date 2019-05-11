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Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara çarpıp kaçan sürücü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 22:14 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kadından oluşan grubun arasına dalarak bir kişiye çarpan sürücü yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - ŞİŞLİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kadından oluşan grubun arasına dalarak bir kişiye çarpan sürücü yakalandı. Araç sürücüsü S.H.'ye toplam 705 lira para cezası uygulanırken, "yaralamalı trafik kazası" suçundan adli işlem yapılmak üzere Şişli Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Kaza anı ve sürücünün kaçma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı

HIZLA ARALARINA DALDI

Esentepe, Büyükdere caddesinde 10 Mayıs'ta meydana gelen olayda, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kadının arasına hızla gelen bir otomobil daldı. Araç diğer kadınları sıyırdıktan sonra en sondan gelen kadına hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kadın metrelerce havalandı.

SÜRÜCÜ TRAFİK POLİSİNİN ÜZERİNE ARACI SÜREREK KAÇTI

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayın ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Sürücü kendisine araçtan indirmek isteyen trafik polislerinin üzerine aracını sürerek olay yerinden kaçtı. Sürücünün kaçma anı da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİVİL TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçan sürücünün izi kısa sürede bulundu. Şüpheli işyerinde sivil trafik polisleri tarafından gözaltına alındı. Şoför S.H., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirildi.

705 LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücüye "görevli memurun uyarı işaretleri uymamak" suçundan 235 TL, "Trafiği aksatacak şekilde şerit değiştirmek" suçundan 235 TL, "Yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılmak" gerekçesinden ise 235 TL olmak üzere toplam 705 TL para cezası kesildi.

MAGANDA ŞİŞLİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Trafik magandası sürücü daha sonra yaralamalı kazaya karıştığı için adli işlem yapılmak üzere Şişli Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Şüphelinin aracı ise otoparka çekildi.

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